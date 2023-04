CURIOSITÀ Il cervello fa consumare calorie Un'attività come studiare o giocare una partita importante a scacchi ci farebbe consumare 147 calore all'ora, sono i risultati di uno studio

Il cervello fa consumare calorie.

Si stanno avvicinando per molti gli esami e per altri la prova costume ci potrebbero essere dei legami tra questi due eventi. Il cervello umano è un grande consumatore di energia.

Un’ora di lavoro intellettuale intenso secondo una ricerca, come quando si studia con concentrazione ad esempio oppure si è immersi in un compito molto impegnativo dal punto di vista cognitivo, come ad esempio una partita a scacchi molto importante costa all’organismo una quantità significativa di energia, misurata in circa 147 calorie all’ora per un adulto del peso di 70 kg.

Questo vale anche se si sta seduti a tavolino, in condizioni di relativa immobilità e senza considerare lo stress. La nostra mente, brucia, in media, circa 450 calorie al giorno, circa un terzo del nostro metabolismo basale, ossia del consumo energetico che l’organismo richiede per la sua attività “minima” come respirare, digerire i pasti, conservare la propria temperatura corporea e pensare.

