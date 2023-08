Il cibo delle vacanze

Come si sono orientati gli italiani con l'aumento dei prezzi durante le vacanze in fatto di cibo? La risposta arriva da un'indagine di Coldiretti.

Con l'aumento dei prezzi 7 italiani su 10 il 70% in vacanza hanno scelto questa estate il cibo di strada per assaggiare piatti tradizionali dei territori visitati ma anche per risparmiare qualcosa e far fronte agli effetti dell'inflazione.

Una valida alternativa per mangiare fuori in vacanza anche per ottimizzare i tempi sia nelle località’ turistiche che nelle città’ d’arte.

Tra i vacanzieri che mangiano cibo di strada ad essere nettamente preferito dall’83 per cento – sottolinea la Coldiretti – è’ il cibo della tradizione locale che va dalla piadina agli arrosticini fino agli arancini, mentre il 13 per cento sceglie i cibi etnici come il kebab o felafel e il 5 per cento quello internazionale come gli hot dog.

Alla crescita del fenomeno però’ si accompagna paradossalmente – denuncia Coldiretti – una preoccupante perdita del radicamento territoriale e un impoverimento della varietà’ dell’offerta, ma anche il rischio di uno scadimento qualitativo con preoccupanti riflessi sul piano sanitario.