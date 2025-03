Il cielo di Aprile

Segniamo sul calendario 1 e 2 aprile, perché saranno serate indimenticabili: la Luna sarà infatti immersa nell’ammasso stellare delle Pleiadi il primo giorno del mese, mentre la sera successiva darà un “bacio” a Giove.

Entrambi gli spettacoli – tempo permettendo – saranno visibili a occhio nudo. E c’è di più: perché potremo ammirare anche le prime fasi dell’occultazione delle Pleiadi.

L’occultazione delle Pleaidi Come spiega l’UAI, il 1° aprile la sottile falce di Luna crescente nella costellazione del Toro si avvicina alle Pleiadi fino alle fasi iniziali di una suggestiva occultazione che non potremo osservare in tutte le sue fasi perché l’incontro tra questi astri si svolge quando sono già prossimi al tramonto.

Il 5 aprile, poco dopo il doppio spettacolo Luna-Giove e occultazione Pleiadi – è una data da segnare sul calendario: ammireremo infatti il “bacio” Luna-Marte vicino a Castore e Polluce, luminose stelle che impreziosiranno uno spettacolo – tempo permettendo – completamente visibile a occhio nudo.