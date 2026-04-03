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Il cielo di Aprile

Avvicendamento stellare una specie di cambio degli armadi celeste

di Roberto Bagazzoli
3 apr 2026
Foto di Zelch Csaba per Pexel
Foto di Zelch Csaba per Pexel

Nel cielo di aprile le stelle che hanno dominato nel corso della stagione invernale cedono finalmente il posto a quelle della stagione estiva: mentre a Sud-Ovest tramonta Sirio della costellazione del Cane Maggiore, l'astro più brillante della volta celeste in questi ultimi mesi, a Nord-Est sorgono Vega della Lira e Arturo del Bootes, le due stelle che saranno protagoniste delle notti più calde.

E lo stesso - come ricorda l'Unione Astrofili Italiani (Uai) - accade con le grandi costellazioni: nelle prime ore dopo il tramonto è ancora possibile ammirare Orione, il Toro e i Gemelli, ma nel corso della sera fanno la loro comparsa Cancro, Leone e Vergine, seguite a notte inoltrata da Bilancia e Scorpione.

Venere e Giove continuano a essere i pianeti protagonisti nelle prime ore serali ma, mentre per il primo aumenta ancora nel corso del mese il periodo di osservabilità, per Giove man mano si riduce. 

Mercurio, Marte e Saturno, invece, attraversano un periodo poco favorevole: tutti e tre sorgono al mattino presto e sono molto difficili da distinguere tra le luci dell'alba.

Purtroppo, ciò renderà quasi impossibile ammirare le suggestive e insolitamente affollate congiunzioni che si verificheranno nella seconda metà di aprile. All'alba del 16 la Luna sorgerà quasi contemporaneamente a Mercurio, Marte e Saturno, e i tre pianeti si incontreranno di nuovo il mattino del 20 aprile.

Gli appassionati si potranno consolare con la congiunzione tra Luna, Venere e Pleiadi la sera del 19 aprile, e quella con il nostro satellite, Giove e le due stelle principali dei Gemelli, cioè Castore e Polluce, la notte del 22.

Il cielo di aprile non offre sciami meteorici spettacolari come quelli di agosto e dicembre, ma il panorama è comunque ricco e interessante.

Il mese è dominato da una miriade di sciami minori, primo fra tutti quello delle Liridi, caratterizzato da 15-20 meteore all'ora. Quest'anno il suo picco, che cade il 22 aprile, avviene in condizioni ideali, alla presenza solo di una sottile falce di Luna crescente.





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