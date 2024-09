TEMPO LIBERO Il Cinema Party è la nuova alternativa alle serate mondane Come si organizza?

Il Cinema Party è la nuova alternativa alle serate mondane.

Se siete tra quelli che ad una serata mondana preferiscono i popcorn insieme a divano e tv, siete al passo con le nuove tendenze! Se poi cercate anche compagnia, l’idea migliore è quella di organizzare a casa vostra un “Cinema Party”.

Come ogni serata a tema che si rispetti occorre procurarsi cibo e bevande da sgranocchiare davanti allo schermo e soprattutto scegliere il film in base al tipo di compagnia con cui vi ritroverete. Se ad esempio la serata è con le amiche, non possono mancare film romantici e vaschetta di gelato.

Se invece si tratta di un gruppo di amici dopo aver scelto il film potete accompagnare la visione con birra e pizza. Nel caso in cui si tratti di una serata con i bambini, si può preparare un bel angolo dedicato al buffet con gli snack più amati dai più piccoli e tutti i loro cartoni animati preferiti.

Un' altra soluzione molto comoda soprattutto se siete in compagnia ce la offre NientePopcorn.it, un portale dedicato appositamente alla scelta dei migliori film del momento. E' davvero molto semplice organizzare una serata perfetta senza necessità di andare in discoteca.

Voi cosa ne pensate? Siete tra quelli che sposano la filosofia di un weekend trasgressivo in ciabatte?

