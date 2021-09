CURIOSITÀ Il Cioccolato sempre più...amato ! Singolare classifica dei paesi dove si consuma più cioccolato.

Chi lo ha nominato “il cibo degli Dei” ha avuto una ragione sacrosanta, il cioccolato è assolutamente un cibo mistico.





Tra chi lo preferisce al latte e fondente con diverse percentuali il cioccolato ha diverse varianti tra cui quella al peperoncino. Tra i benefici il suo consumo influisce positivamente sull'umore è addirittura un valido elemento per combattere il sonno. Il cioccolato è versatile sono tantissime le ricette che lo vedono coprotagonista nei dessert o in compagnia della frutta. In Svizzera nel 2020 si è registrato un calo superiore al 10% sul fronte della produzione di cioccolato rispetto all’anno precedente e il consumo pro capite è sceso ai più bassi livelli da 40 anni, comunica Chocosuisse. Nonostante il calo dei consumi recentemente da un'indagine fatta tra i paesi dove si consuma più cioccolato in testa a questa singolare e ghiotta classifica c'è proprio la patri del cioccolato la Svizzera, seguono Irlanda, Inghilterra e Norvegia.



