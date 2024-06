CURIOSITÀ Il collettivo Costurero de la Casa Composto da tessitori maschi, ha catturato l’attenzione dei social network con un’iniziativa unica e inclusiva

Il collettivo Costurero de la Casa, composto da tessitori maschi, ha catturato l’attenzione dei social network con un’iniziativa unica e inclusiva.

Almeno 15 membri del gruppo hanno mostrato il loro talento nella metropolitana di Medellín (come riportato da GreenMe) , sorprendendo i passeggeri della linea A. Passando per le 19 stazioni tra La Estrella e Niquía, questi uomini hanno trovato uno spazio sicuro per dare un nuovo significato alla mascolinità attraverso il lavoro a maglia.

Questa iniziativa, promossa dalla Metro de Medellín in collaborazione con il collettivo, è stata descritta come un tentativo di rendere il trasporto di massa un luogo più empatico e inclusivo.

Il thread pubblicato sul social network X ha sottolineato lo slogan “lavorare a maglia è per le persone”, sfidando gli stereotipi di genere e dimostrando che questa attività manuale non è esclusiva delle donne.

Durante l’iniziativa, i membri del collettivo hanno eseguito i loro lavori a maglia di fronte a un alto flusso di passeggeri, alcuni in piedi e altri seduti, mostrando la loro bravura e destrezza.



