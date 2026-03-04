CURIOSITÀ Il Comune salva edicole Fossacesia in Abruzzo va in aiuto degli edicolanti togliendo il pagamento del suolo pubblico

Il Comune salva edicole.

Contro una crisi che sembra non avere fine, un piccolo comune abruzzese corre ai ripari e si schiera a difesa delle edicole, ultimo baluardo dell'informazione tradizionale, fatta di carta e persone, di incontro e socialità.

Fossacesia, paese della costiera adriatica, 'salva' i giornalai e vara il provvedimento che esenta i gestori dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

Un'iniziativa proposta dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio - e approvata nei giorni scorsi all'unanimità dal consiglio comunale - che diventa "un esempio da seguire" e che è valsa al comune sulla costa dei Trabocchi, 6.400 abitanti, il plauso del sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini.

Il senatore ha telefonato al primo cittadino per esprimere il proprio apprezzamento. "Un aiuto concreto dal territorio per sostenere un comparto ancora decisivo per il sistema dell'informazione - le parole del senatore - L'auspicio è che altri Comuni seguano questo esempio, mentre a livello nazionale prosegue il lavoro a sostegno delle edicole e dell'intero settore editoriale".

Il provvedimento arriva in un momento particolarmente delicato per il settore, segnato da un calo delle vendite e da numerose chiusure di edicole in tutto il Paese.

Commentando il provvedimento subito dopo l'approvazione, Di Giuseppantonio ha parlato di segnale chiaro e forte evidenziando che "i comuni devono fare la loro parte per sostenere le edicole, che rappresentano un presidio fondamentale di informazione e di socialità. Offrire l'occupazione di suolo pubblico a costo zero significa creare un'opportunità concreta per chi intende investire e contribuire a mantenere vivo il centro cittadino. È un atto di responsabilità verso il commercio locale e verso il diritto dei cittadini ad avere punti di accesso all'informazione".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: