CURIOSITÀ Il condizionatore che si porta come una collanina Sviluppato da un team di studenti per raffreddare il collo e dare sollievo quando il caldo diventa un nemico

Il caldo quando fa sul serio diventa davvero insopportabile e non sempre si può godere del refrigerio di un condizionatore, specie se si è per strada a piedi. Complice la crescita della temperatura media globale è uno dei principali problemi del nostro tempo e per trovare rimedio bisogna anche tenere conto che il costante aumento di utilizzo dei condizionatori d’aria, impattano in maniera negativa sull’ambiente.

Un team di studenti, dell’ "Innovation Design Engineering del Royal College od Art di Londra", ha messo a punto un simpatico quanto ingegnoso sistema per dare sollievo al collo quando il caldo non da scampo. Si chiama "Saiga" e si indossa come una normale collanina, attivandosi da solo quando rileva il sudore e fornendo aria fresca in specifici punti del collo così da cambiare la percezione e dare la sensazione di un’ambiente rinfrescato. Agisce in modo assai più limitato grazie a chip basati sull’effetto Peltier che riducono sia la potenza che i consumi, così da garantire un risparmio energetico rispetto all’utilizzo dei condizionatori.

Il caldo anche a passeggio non sarà più un problema....





















