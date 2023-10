CURIOSITÀ Il conflitto in medio Oriente blocca gli MTV Ema 2023 Paramount Global ha ufficialmente cancellato l'edizione 2023 degli MTV Ema del 5 novembre prossimo

Paramount Global ha cancellato gli Mtv European Music Awards (Ema) del 2023 a Parigi, citando come causa la "instabilità degli eventi mondiali". L'evento avrebbe dovuto svolgersi il 5 novembre al Paris Nord Villepinte. "Non andrà avanti a causa dell'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente", sottolinea Deadline.



