CURIOSITÀ Il conto chi lo paga? Singolare sondaggio su un tema molto delicato dai risvolti divertenti.

Dividiamo il conto? Una domanda imbarazzante per almeno un terzo delle 2000 persone coinvolte in un sondaggio su questo tema. Il metodo " alla romana” in quote uguali tra amici se le pietanze non costano la stessa cifra.

La situazione non migliora con la propria metà, due intervistati su tre hanno dichiarato che quando si siedono a tavola con il partner, ciò che è loro è loro e non lo condividono.

Il sondaggio ha persino rilevato che per sentirsi a proprio agio a “smezzare” il cibo c’è bisogno di conoscere l’altra persona da almeno sei mesi.

Poi questo non è sufficiente perché la metà delle persone ha dichiarato che qualcuno ha assaggiato qualcosa dal proprio piatto senza chiedere (48%), ma la stessa percentuale è colpevole di aver fatto lo stesso.

Il 65% ha addirittura dichiarato che se qualcuno gli chiedesse di assaggiare il suo cibo, penserebbe immediatamente a non invitarlo fuori la volta successiva.



