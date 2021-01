Il cubo di Rubik sbarca al cinema

Ormai è cosa fatta e certa è già stato annunciato il progetto, sbarca al cinema la storia del rompicapo progettato dall’omonimo professore di architettura ungherese e divenuto poi oggetto cult: "Il Cubo di Rubik". Chiamarlo "gioco" è sicuramente riduttivo se si pensa che in brevissimo tempo è diventato un vero e proprio oggetto cult a livello globale, tanto da diventare a "buon titolo" uno dei simboli degli anni Ottanta. Ad oggi sono stati venduti oltre 450 milioni di cubi nel mondo, che hanno ispirato la produzione di nuove versioni da parte di molte compagnie, una volta scaduto il brevetto originale.













Il giocattolo è ovviamente un cubo con ciascuna delle sei facce coperte da nove adesivi, ciascuno di un colore diverso. Per risolvere il rompicapo, il giocatore deve ruotare le facce del cubo, in modo da mostrare un solo colore per faccia. Dal 2018, "speedcuber" dilettanti e professionisti si sono affrontati alle finali del Rubik's Cube World Championship a Boston. Il film è stato annunciato ufficialmente dalle due case di produzione coinvolte, la Hyde Park Entertainment Group e da Endeavor Content. Stando a quanto è dato sapere al film sarebbe abbinato anche un quiz televisivo incentrato sul celebre"Cubo". Progettato da Rubik nel 1974 con il nome di Magic Cube, il Cubo di Rubik fu messo in commercio nel 1980 con il nome con cui è famoso "Rubik's Cube" dall’azienda di giocattoli Ideal Toy Company.