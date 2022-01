Francesca Michielin la polistrumentista veneta, questa volta ci stupisce perché debutta come scrittrice. A partire dal prossimo 15 marzo non dovremo cercarla tra le novità discografiche, ma in libreria perché esce "Il cuore è un organo", romanzo che segna il suo esordio da scrittrice. "Scrivere per me è un’esigenza, lo faccio da quando sono una bambina perché mi aiuta ad evadere, mi fa mettere in ordine i pensieri, è quasi terapeutico", lo ha affermato lei stessa in un comunicato stampa. L'autrice di "L'amore esiste", ha poi aggiunto: "Ho capito crescendo che scrivere lo si può fare in diverse forme: ho iniziato con le prime poesie e le canzoni, poi dentro di me si è creato un desiderio nuovo.

La forma del romanzo è intensa e complicata, e il romanzo è il battesimo del fuoco per chi ama scrivere. Per anni mi era stato detto 'perché non scrivi un libro?', e ho aspettato che arrivasse una storia, che arrivasse un racconto per riflettere e crescere, per parlare dell’amore con più sfaccettature, nella complessità delle sue sfumature". Francesca ha poi annunciato che il suo primo libro sarà in libreria a partire dal prossimo 15 Marzo, una storia tutta al femminile travolgente e sincera, ha anche svelato la copertina del suo romanzo, annunciandolo con un post sui social....Non ci resta che attendere la metà del mese della primavera per scoprire finalmente la Michielin scrittrice con il suo primo romanzo.