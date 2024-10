CURIOSITÀ Il cuore nobile di Moby Il 100% dei proventi del suo tour celebrativo ad associazioni che si occupano di benessere animale

Il cuore nobile di Moby.

Dopo una lunga pausa di dieci anni, il musicista vegano e attivista per i diritti degli animali Moby è tornato in tour. Con una particolarità: l’obiettivo non era il guadagno personale.

Anzi, il 100% dei profitti derivanti dal tour è stato devoluto a 14 organizzazioni benefiche che si occupano dei diritti degli animali in tutto il mondo.

Tra queste, alcune con sede nel Regno Unito, come The Humane League e The Animal Law Foundation, hanno beneficiato della generosità dell’artista.

Il tour è stato organizzato per celebrare i 25 anni del celebre album Play del 1999. Moby ha dichiarato che la vera motivazione dietro il suo ritorno non era né la fama né il denaro, ma il desiderio di sostenere cause in cui crede profondamente.

In un’intervista alla O2 Arena di Londra, ha raccontato: “L’ironia è che l’unico modo per portarmi in tour è assicurarsi che non ci guadagni un centesimo”.

Questa affermazione sottolinea l’impegno dell’artista nel sostenere il benessere degli animali, una causa che gli sta molto a cuore da decenni.

