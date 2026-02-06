CURIOSITÀ Il dessert La guida Michelin ha selezionato i 6 dolci italiani più amati nel mondo, e i ristoranti dove poterli assaporare al meglio.

Il dessert.

Il dessert è immancabile nella gastronomia italiana: tante le specialità che celebrano la nostra pasticceria. La guida Michelin ha selezionato i 6 dolci italiani più amati nel mondo, e i ristoranti dove poterli assaporare al meglio.

Partiamo con un classico: il tiramisù. Ne vengono scelte le rivisitazioni di Giacomo Sacchetto, da provare nel ristorante veronese Iris, e di Cecilia Moro, nel 53 Untitled di Roma. La contaminazione araba in Sicilia dette vita alla cassata.

La più buona? Presso La Foresteria Planeta Estate, resort di Menfi (Ag). Restiamo in Sicilia, col suo tradizionale cannolo. Una delle interpretazioni più interessanti è quella di Michelangelo Mammoliti: servita presso il suo tre stelle La Rei Natura, a Serralunga d’Alba (Cn). Dalla Campania arriva la sfogliatella: creata nel XVI secolo dalle suore del monastero di Santa Rosa, a Conca de’ Marini (Sa) che tuttora ospita il ristorante affacciato sulla Costiera, dove assaporare questa prelibatezza.

Nella lista non può mancare il babà al rum. Ne esistono molteplici versioni: tra cui, quelle di Max Alajmo de Le Calandre (Sarmeola – Pd) e di Gennaro Esposito de La Torre del Saracino (Vico Equense – Na).

Un’originale rivisitazione del babà la offre Antonino Cannavacciuolo, che può essere gustata presso il suo ristorante Villa Crespi: a Orta San Giulio (No).

Infine, il gelato: diventa persino gourmet quando viene servito a fine pasto, nei più rinomati ristoranti italiani. È il caso del Local di Venezia, del Miramonti l’Altro di Concesio (Bs) o della Trattoria ai Due Platani di Parma, che hanno in menù diversi gelati artigianali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: