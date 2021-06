Il Detective scopre gli amanti e il "consulente emozionale" li separa

Se si vuole scoprire la scappatella del marito ci si affida alla figura romanzesca del Detective privato, che con i suoi appostamenti impreziositi da foto scattate anche al buio conferma alla moglie che il marito ha una "liaison" al di fuori del matrimonio. Da lì, tutto passava nelle mani dell'avvocato che faceva pelo e contro pelo al marito fedifrago fino alla separazione dalla moglie tradita. Ora tra questi due passaggi si intromette una nuova figura che arriva dalla Cina è il "Consulente Emozionale" che in pratica ha il compito di riunire la famiglia riportando il marito alla retta via.

Si chiama Xiao Sheng ha 31 e lo fa di professione da ben sei anni avvalendosi di uno uno staff di 8 persone. In questo team è affiancato da varie figure, ognuna con compiti ben stabiliti. Tra di loro c'è infatti un analista, un responsabile del servizio clienti, ma anche degli attori che servono a mettere in scena alcuni accadimenti delle clienti. Il lato meno "romantico" della cosa sta nel fatto che non è un servizio affatto economico, con tariffe possono arrivare anche a 20.000 euro.





Come ogni lavoro presenta le sue incognite, ad esempio il fatto che il consulente emozionale non è in grado di garantire i risultati al 100%.si impegna però al momento in cui analizza tutta la situazione, di trovare sempre il modo migliore di risolvere la questione. A sua disposizione ha varie strade potendo ricorrere anche a trucchi e stratagemmi. Esempio mettiamo che l'amante sia più giovane, ecco allora che entra in scena in attore del suo staff che si mette a corteggiarla, per poi mandare le foto al marito della cliente. Il ricevimento della foto della sua amante in compagnia dell’attore belloccio in forma anonima di solito lo porta a dissuadere dal continuare la relazione.

A volte invece ha contatta lui stesso l’amante per spiegarle che forse è meglio porre fine alla relazione con un uomo sposato.