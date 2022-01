CURIOSITÀ Il divorzio fa male agli uomini Una ricerca fatta tra i cittadini danesi ha dimostrato che il divorzio è doloroso per donne e uomini ma sono i maschi a sviluppare problemi di salute fatali

Il divorzio fa male agli uomini.

Singolare ricerca fatta tra i Danesi che hanno o stanno affrontando la fine di una relazione.





In genere, la fine di una relazione è un trauma per tutti e fa male sia agli uomini che alle donne, sembra siano gli uomini quelli che ne verrebbero più segnati nel corpo sviluppando delle cronicità che portano all' aumento del rischio di malattie e di morte. Sono diversi gli studi che hanno dimostrato che con i divorzi aumenterebbero gli attacchi di cuore, soprattutto in coloro che ne hanno avuti almeno un paio o che hanno visto avvicendarsi la fine di varie relazioni. Nella ricerca più recente sono stati analizzati informazioni e campioni biologici di 4.835 danesi, 3.170 uomini e 1.442 donne con un’età tra i 48 e i 62 anni con diversi livelli di istruzione, e che hanno affrontato divorzi e rotture con i partner. E’ stata inoltre analizzato lo stato di salute del loro periodo da single tra il 1986 e il 2011.



