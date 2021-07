Il DNA di Leonardo in 14 persone ancora viventi

Leonardo da Vinci ci ha lasciato da quel 2 maggio del 1519, ma il suo DNA vive ancora ed stato trovato in ben 14 persone che a buon titolo possiamo definire "discendenti". Sapere che nel mondo esistano, seppur alla lontana dei parenti del "maestro" mette i brividi. Dopo decenni di ricerche si è potuto ricostruire l'albero genealogico identificando così 21 generazioni e ben 14 discendenti diretti in linea maschile.

Quindi parenti, diretti e soprattutto vivi. Di Leonardo si sa davvero molto poco la sua vita infatti è sempre stata avvolta dal mistero, ma il suo DNA è prezioso. Si sa che non ha mai avuto figli e che con molta probabilità il Dna ritrovato potrebbe arrivare dal padre Ser Piero o dal fratellastro Domenico. Qualche anno fa, esattamente nel 2016 si parlava già di 35 discendenti, ma questi non erano in linea diretta. Tra le varie parentele attribuite al genio anche quella con il regista Franco Zeffirelli.



Nessuno di quei 35 poteva vantare il DNA di Leonardo e quindi fornire informazioni precise sul cromosoma Y che si trasmette solo ai discendenti maschi e che rimane uguale per 25 generazioni. Ora è diverso i veri discendenti diretti sono stati tutti identificati, sono viventi e hanno un’età compresa tra un anno e 85. Vivono intorno al paese di Vinci, luogo natio del grande Leonardo. Tra di essi c’è un impiegato, un geometra e un artigiano.



Quindi niente scienziati o pittori, ma ci sono ben 14 discendenti, tra i quali alcuni bambini.....hai visto mai....?