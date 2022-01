CURIOSITÀ Il dolce per la Regina Aperte le selezioni per il "Platinum Pudding" il dolce per i festeggiamenti dei 70 anni di regno della Regina

Il dolce per la Regina.

Sono ufficialmente aperte le selezioni per il “dolce del Giubileo della Regina.





Buckingham Palace sta cercando un dolce ricco di immaginazione, per i 70 anni da regnante di Elisabetta II. L’iniziativa è stata lanciata da Fortnum and Mason (i grandi magazzini londinesi amati dalla Royal Family) e dal Big Jubilee Lunch che è il programma di pranzi in strada in onore della monarca, per le celebrazioni del prossimo giugno. Alla competizione possono partecipare tutti i cittadini britannici, inclusi i bambini di età superiore agli otto anni: a scegliere il vincitore sarà una giuria di esperti che sarà guidata da Dame Mary Berry, chef televisiva che conta tra i suoi amici la stessa regina e Kate Middleton. Al loro fianco, Mark Flanagan, chef supremo di Buckingham Palace. Le ricette dovranno essere presentate entro il 4 febbraio: i 5 finalisti saranno ospiti al Fortnum And Mason di Piccadilly, per preparare le loro creazioni davanti ai giudici. La ricetta vincente per il titolo di Platinum Pudding sarà poi passata agli organizzatori degli oltre 200mila party in strada del Big Jubilee Lunch: le tavolate organizzate a pranzo nelle strade residenziali del Regno Unito, durante le celebrazioni dal 2 al 5 giugno.



