Il "Drive In" targato Parigi.

Li abbiamo sempre visti al cinema, sapevamo essere in america e i ragazzi ci andavano in auto, bastava il nome a farci sognare "Drive In".





Ora ne sorgerà uno in Europa. Sarà sulla Senna a Parigi e ci si potrà andare sulla barchetta, Si chiama Le Cinema sur l’eau e la proiezione fa parte del progetto Paris plages, facendo parte del progetto che vede le rive della Senna già rese spiagge sabbiose in città per attività ludiche e sportive. Ma la cosa che lo rende speciale, al di là della novità è perché, crea la sensazione che ancora una volta abbiamo dato un tocco di romanticismo tipicamente europeo ad una cosa tipicamente americana. Un cinema il primo "galleggiante", la visione avverrà dalle barche cullate del fiume, e scusa che fiume, la Senna che attraversa Parigi.











Saranno tutte rigorosamente a distanza di sicurezza per via del Covid-19, a meno che gli spettatori galleggianti appartengano allo stesso nucleo familiare, ma la suggestione sarà totale per via dell'ambientazione che lo circonda.Si apre il 18 Luglio e come da migliore tradizione la visione inaugurale sarà gratuita, inutile sottolineare che le prenotazioni sono partite da subito con ritmo notevole.



Forse per la prima volta pensare di essere sulla stessa barca non sarà legato ad un pensiero negativo.....e lasciarla andare sarà ancora più romantico.....

























