Il duetto di Lady Gaga e Ariana Grande! "Rain on me" il nuovo singolo estratto da "Chromatica"

Era uno dei duetti più attesi quello tra Lady Gaga e Ariana Grande. Infatti, appena uscito, venerdì 22 maggio, "Rain on me" ha conquistato immediatamente il pubblico e infiammato le classifiche di tutto il mondo. Ad accompagnarlo un video esplosivo che ha totalizzato oltre 20 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore.

Dunque dopo il successo di "Stupid love", Lady Gaga replica anche con questo singolo, il secondo estratto dall'album "Chromatica" che vedrà la luce il 29 maggio. La collaborazione con Ariana Grande era stata annunciata dalla cantante sulle proprie pagine social e a quanto pare la promessa di creare qualcosa di travolgente è stata mantenuta.

Nel video le due artiste si sono cimentate nei panni di due meteorologhe che fingono di trovarsi nel bel mezzo di un temporale, mentre in realtà c'è qualcuno che getta dell'acqua dall'alto. A sorpresa questo "lui", è Dalton Gomez, il nuovo fidanzato di Ariana Grande.

Guarda qui il video di "Rain on me", Lady Gaga - Ariana Grande





