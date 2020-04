MUSICA Il duetto di Robbie Williams e Gary Barlow: tornano i Take That? L'imperdibile video sulle note di "Shame"

Questa lunga quarantena ha visto diventare la musica protagonista indiscussa e ci ha regalato duetti che forse non avremmo mai immaginato di vedere e performance molto emozionanti. Non poteva di certo mancare il duetto di Robbie Williams e Gary Barlow.

Un ritorno dei Take That? Forse è troppo presto per dirlo con certezza, ma nel messaggio che lancia la loro esibizione i due hanno reso la domanda più che lecita: "Mi spiace avervi fatto aspettare tanto per questo. Il duo è tornato".

In attesa di scoprire qualcosa in più, possiamo gustarci il loro live casalingo sulle note di “Shame”, un brano del 2010 contenuto nel Greatest Hits dell’artista di “Angels”.





