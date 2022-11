CURIOSITÀ Il fascino immutato delle "palle di neve". Le prime palle di neve fecero la loro comparsa all'"esposizione universale di Parigi" ma se ne segnala la presenza già dal XIX secolo. Il loro inventore "ufficiale" è l'austriaco Erwin Perzy.

Parliamo di souvenir, uno di quelli più popolari è anche dei più famosi al mondo, meraviglia dal fascino intramontabile, simbolo del Natale, le cui origini sono ben più antiche di quanto immaginiamo. Il primo "antenato" delle palle di neve venne messo in mostra durante l'Esposizione Universale di Parigi del 1878, ma a quanto pare simili sfere esistevano già agli inizi del XIX secolo. Tuttavia il loro inventore ufficiale è l'austriaco Erwin Perzy.

Produttore di utensili e strumenti chirurgici che le concepì per caso mentre lavorava alla produzione di lampade per illuminare le sale operatorie. Durante i suoi esperimenti, riempì una boccia di vetro con acqua e granelli di vari materiali riflettenti, posizionandola di fronte a delle candele che ne riflettessero la luce. Oggi sono oggetto da collezione e mantengono il loro fascino indiscutibile.



