Il fenomeno social Mae Sthephens

Lei ha solo 19 anni, ma sta già facendo parlare di sé!

La sua popolarità, come spesso accade oggi, nasce da Tik Tok, dove lo scorso capodanno Mae Sthephens condivideva un piccolo stralcio di questo suo singolo, diventato virarle in tempi record.

“If we ever broke up", questo il titolo del brano, è la storia di una relazione che sta per finire, epilogo inevitabile, quando per lungo tempo non ci si sente capiti dal proprio partner e si arriva al così detto punto di non ritorno, quello in cui si è finalmente pronti ad andare avanti.









Un successo inaspettato quello di Mae, che prima di rendersi conto del fatto che la sua canzone stesse letteralmente spopolando in tutto il mondo, utilizzava la musica come valvola di sfogo, uno spazio sicuro in cui riprendere aria fra un turno di lavoro e l'altro. Un vecchio pianoforte (quello di sua nonna) e la scrittura a farle compagnia dall'età di 12 anni.

Una chiave sana e generativa la sua, per attraversare le difficoltà di un'adolescenza che sembra aver lasciato definitivamente spazio ad una nuova fase di vita destinata a regalarle soddisfazioni e conquiste.