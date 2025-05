Il fresco che arriva dal sole

Con l'arrivo del caldo scatta la ricerca delle modalità per trovare refrigerio. Si parte dal classico ventilatore, poi c'è chi accende il condizionatore a tutta potenza e chi invece cerca soluzioni più etiche, leggere e a basso impatto ambientale.

E poi c’è DinaBreeze, una piccola rivoluzione portatile che sembra nata proprio per chi ama la natura e vuole rispettarla anche nei mesi più caldi. Non è un climatizzatore tradizionale.

Non usa gas refrigeranti. Non consuma energia elettrica dalla rete. Non ha compressori né parti rumorose. DinaBreeze è un sistema di raffrescamento ad acqua alimentato a energia solare, pensato per accompagnarti ovunque, anche dove la corrente non arriva.

Se vi piace l’idea di poter contare su aria fresca, pulita e silenziosa, in campeggio, in giardino, in camper o anche solo mentre lavori al computer con le finestre spalancate, allora continua a leggere: perché DinaBreeze potrebbe diventare il tuo miglior alleato contro l’afa estiva.

Il principio di funzionamento è semplice, ma efficace: l’acqua evapora, l’aria si raffresca. All’interno del dispositivo, l’aria calda passa attraverso un filtro bagnato, che abbassa naturalmente la temperatura e contemporaneamente trattiene le impurità.

In questo modo, DinaBreeze riesce a garantire aria più fresca e anche più sana, senza ricorrere a refrigeranti artificiali o a motori rumorosi. L'idea è di un ingegnere Camerunense.