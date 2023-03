CURIOSITÀ Il furbetto del casello 80 enne finisce nei guai per aver viaggiato a scrocco in autostrada per due anni.

Il furbetto del casello.

Il suo identikit, 80 enne, benestante e spirito decisamente anarchico. Si tratta di un attempato signore denunciato per “insolvenza fraudolenta”.

Ha viaggiato per due anni a scrocco sulle spalle della società autostrade, Si accodava alle vetture in ingresso telepass entrando e uscendo senza alcun problema nelle sue frequenti trasferte.

Nel periodo tra il 2020 ed il 2022 ha accumulato circa quattromila euro di pedaggi non pagati. I viaggi risultano effettuati quasi sempre in orario serale o notturno, imboccando la A1 dai caselli di Anagni o Ferentino con uscita a Roma, Caserta o Napoli e ritorno.

All'anziano, gli investigatori sono risaliti attraverso i filmati delle telecamere che registrano gli accessi ai varchi Telepass ed il traffico in Autostrada. Gli è stata concessa la possibilità di estinguere il reato: pagando tutti insieme i quattromila euro di pedaggi accumulati. Ma lui ha deciso che non pagherà mai.

