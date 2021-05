CURIOSITÀ Il "genio" italiano del Lego convocato dal Dipartimento di Stato USA 400 ore di lavoro, 110 mila mattoncini per realizzare il Rover Perseverance della Nasa in scala 1:2

Lui si chiama Riccardo Zangelmi ed è il primo e unico "Lego Certified Professional Italiano", il che non è male se pensiamo che ce ne sono solo 19 nel mondo. Zangelmi e tutto il suo staff sono stati contattati dal Dipartimento di stato USA per realizzare il Rover Perseverance della Nasa, che sta esplorando Marte, in scala 1:2…tutto di Lego. E' l’opera "spaziale" è stata realizzata da Riccardo Zangelmi, in 400 ore di lavoro dove hanno incastrato tra loro la bellezza di 110mila mattoncini della famosa casa di giocattoli Danese. Si trovava nella sua azienda che ha fondato e dirige in provincia di Reggio Emilia, la BrickVision, quando è arrivata la telefonata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Di lavoro alla BrickVision progettano e realizzano modelli, mosaici e sculture in mattoncini, e loro senza batter ciglio hanno accettato la sfida. Ha dichiarato poi "Per me lo spazio è sempre stato fonte di gioia tanto che da bambino costruivo le astronavi con i Lego. Ricevere questo lavoro è stato, dunque, un sogno che diventa realtà...

Allora è vero.....i sogni a volte si realizzano.





