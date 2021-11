CURIOSITÀ Il gettone telefonico un "tesoretto" Il gettone telefonico ha un listino e un valore in base al suo numero di serie

Il gettone telefonico oggetto indispensabile prima dell'avvento dei cellulari, quando si era in giro era il mezzo che ci permetteva di chiamare a casa da una cabina telefonica.





Scomparse anche le cabine telefoniche il gettone è diventato un oggetto iconico di un'epoca lontana. Ora è considerato un pezzo di antiquariato. A partire dal 1959 furono coniati i gettoni che restarono in circolazione fino al 31 dicembre 2001, anche se non furono più coniati dal 1980. Il suo valore attuale di mercato varia tra i 10 e i 70 euro, ci basterà ricordare che quando era in funzione il pezzo non valeva più di 200 lire, oggi circa 10 centesimi di euro, con il quale potevamo effettuare telefonate alle cabine pubbliche, nemmeno poi tanto lunghe. Quello tra l’altro fu l’ultimo valore, mantenuto fino all’ultimo anno di conio, il 2001. Nel 1959, anno di nascita, un gettone telefonico aveva invece un valore equivalente a 30 lire, 45 nel 1964, 50 nel 1972, per poi compiere un balzo nel 1980 fino a 100 lire e stabilizzarsi nel 1984 a 200. Ogni gettone ha un suo numero seriale, in rete è possibile trovare il listino con il valore per ogni codice numerico.



