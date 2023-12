CURIOSITÀ Il giocattolo sospeso 2023 Torna a Napoli il Giocattolo sospeso l'obiettivo regalare un sorriso ai bambini delle famiglie in difficoltà

Il giocattolo sospeso 2023.

Tutto comincia con l'iniziativa tutta napoletana del caffè sospeso nel tempo declinata al gelato e alla pizza. Con il Natale dietro l'angolo torna l'iniziativa solidale del periodo è “il giocattolo sospeso”.

Nell’addobbare la casa per le festività e scegliere i regali per la dolce metà, per gli amici, per la famiglia e soprattutto per i bambini. Non tutti possono però provare la gioia di trovare un regalo sotto l’albero e di scartarlo la mattina di Natale.

Per questo è nata l’iniziativa “Giocattolo sospeso”, un progetto di solidarietà per portare la magia del periodo natalizio anche nelle case delle famiglie che attraversano un momento di difficoltà e assicurare ai loro figli un dono. Donando un giocattolo o un libro si regalerà ai bambini meno fortunati un sorriso.

A Napoli, quello del Giocattolo sospeso è un appuntamento fisso e anche quest’anno il Comune ha invitato i titolari di negozi di giocattoli, di librerie e di cartolibrerie a prender parte all’edizione 2023 e a inoltrare la propria candidatura entro il 21 dicembre.



