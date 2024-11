Il Giocattolo Sospeso

E' partita ufficialmente la quarta edizione del Giocattolo Sospeso, la bellissima iniziativa grazie alla quale nei negozi di giocattoli aderenti chi vorrà potrà acquistare un gioco da lasciare e permettere a chi ne ha bisogno di ritirarlo.

Giunto al quarto anno, dopo aver già raccolto e donato più di 20mila giochi, per la prima volta il progetto benefico ideato da Assogiocattoli arriva in tutta Italia, coinvolgendo non solo tutte le 20 Regioni, ma anche San Marino.

Al momento hanno già aderito circa 500 tra negozi di giocattoli e prima infanzia, ma anche super e ipermercati, per un totale di oltre 300 città distribuite su almeno 70 Province. Dal 20 novembre è possibile acquistare un gioco in uno dei punti vendita indicati e lasciarne uno “sospeso” al negozio dove si trova o in un altro luogo designato per la raccolta.

Tra Natale e l’Epifania, poi, le tante Onlus coinvolte, ritireranno i giochi raccolti per consegnarli a bambini e famiglie che non avrebbero la possibilità di ricevere un regalo durante le festività.