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Il Giubileo del Vasco

Sarà Roma ad accogliere il grande evento nel 2027

di Roberto Bagazzoli
8 giu 2026
Immagine da Pexel
Immagine da Pexel

Sarà Roma, la prossima primavera, "ad aprire le porte delle sue location più prestigiose per quello che è già stato ribattezzato il 'Giubileo di Vasco'.

La Capitale, la Città Eterna, sarà il cuore delle celebrazioni dedicate a una carriera infinita che continua a unire generazioni". Lo ha scritto questa sera sui social Vasco Rossi, a pochi minuti dall'inizio del concerto a Ferrara.

Tra gli appuntamenti in programma ci sarà anche "un evento epocale che coinvolgerà oltre 500.000 persone". Il Komandante anticipa che sarà "una vera e propria festa nazionale, fatta di musica, ricordi, emozioni e incontri, che accompagnerà il pubblico per diversi mesi".

Il gran finale arriverà a giugno, quando la festa si sposterà "dove tutto prende vita davvero: sotto il palco, con il tradizionale appuntamento Live con Vasco. Ulteriori dettagli sul programma saranno annunciati nelle prossime settimane.




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