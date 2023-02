Il grande ritorno dei Depeche Mode: "Ghosts Again"

A distanza di sei anni dal loro ultimo disco, ritornano in maniera potente i Depeche Mode con il singolo "Ghosts Again", un anticipo al nuovo album in uscita il 24 marzo. Si tratta del diciannovesimo album in studio intitolato "Memento Mori", ossia "ricordati che devi morire".

Un invito dunque a vivere il presente in profondità e a fare ciò che ci rende felici davvero. Sicuramente una produzione discografica toccata dalla pandemia, ma anche e soprattutto dalla scomparsa di Andy Fletcher “Fletch”, avvenuta improvvisamente il 26 maggio 2022 e che ha segnato in maniera indelebile il gruppo.









La storia dei Depeche Mode, attivi dal 1980, è stata costellata da varie vicissitudini e da cambi di formazione, ma i due fondatori David Gahan e Martin Gore, sono rimasti sempre uniti insieme a Flech.

Nell'estate 2022 i primi rumors di questo ritorno, una foto che li vedeva ritratti in studio di registrazione e una didascalia: " Trovare stabilità in ciò che conosciamo e amiamo e concentrarci su ciò che dà significato e scopo alla vita".

E a quanto pare il tema della vita e della morte insieme alle varie sfaccettature delle emozioni che le caratterizzano sono protagoniste di questo nuovo album a cui seguirà un tour, "Memento Mori tour" che toccherà la prossima estate tre città italiane:

- 12 luglio 2023 - Stadio Olimpico, Roma.

- 14 luglio 2023 - Stadio San Siro, Milano.

- 16 luglio 2023 - Stadio Dall'Ara, Bologna.

Depeche Mode - Ghosts Again