Il grande spettacolo delle stelle.

Saranno tre giorni di spettacolo e di meteore: il 10 luglio è atteso infatti il picco delle stelle cadenti Pegasidi mentre il 12 quello delle beta Capricornidi e in mezzo un’altra notte ove comunque è attesa un’intensa attività per entrambi gli sciami. Come spiega l’Unione Astrofili Italiani, le Pegasidi, note già dalla metà dell’800, manifestano di solito meteore deboli, ma quest’anno il radiante, ovvero il punto da cui sembra che le stelle cadenti partano, sarà osservabile per quasi tutta la notte, dalle ore 23 in poi e il picco, atteso nella notte tra il 10 e l’11 luglio.

Sarà favorevole all’osservazione già dalla mezzanotte in poi, quando la Luna volgerà al tramonto (nella mappa il cielo dell’11 luglio alle 0.30 circa). E non è finita qui, perché ci attende subito dopo il picco delle beta Capricornidi, sciame scoperto nel 1935-37, caratterizzato di solito da meteore molto luminose con un radiante diffuso e contenente probabilmente anche frammenti dell’asteroide Adonis. Anche in questo caso il radiante sarà osservabile dalle ore 23 in poi, anche se il picco, atteso nella notte tra il 12 e il 13 luglio potrebbe essere un po’ più sfavorevole all’osservazione, data la presenza del disturbo della Luna che dopo poche ore sarà in fase di piena e per giunta “Super”.



