Il Jumbo Jet va in pensione.

Lo hanno definito l’aereo che ha “aperto il mondo”, con il suo ingresso nel mercato nel 1969 permise di uscire dai confini degli Stati Uniti o magari dalla stessa Europa.

I viaggi diventavano con lui più abbordabili, anche in piena crisi petrolifera. Il Boeing 747, gigante dei cieli soprannominato anche “Jumbo Jet”, va ufficialmente in pensione dopo ben 55 anni di onorato servizio. Prodotto in 1.574 esemplari ha democratizzato il trasporto aereo e fatto sognare generazioni di viaggiatori.

La sua produzione è ufficialmente cessata negli stabilimenti di Everett, nel nord est degli States, con la consegna dell’ultimo 747-8 cargo che è stato portato alla compagnia Atlas Air, con una cerimonia ufficiale.

Per l’occasione è stata organizzata una festa alla presenza di migliaia di persone, tra ex e attuali impiegati di Boeing, clienti e fornitori della società. I 747 in servizio non spariranno ma continueranno a volare per diverso tempo.



