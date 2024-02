NEW PLAY Il Kite di Benjamin Ingrosso Un nuovo singolo per questo artista dai numeri record che ad Aprile troveremo live anche in Italia

Il Kite di Benjamin Ingrosso.

Con oltre 850 milioni di stream globali, una collezione impressionante di certificazioni (17 singoli Oro e 15 Platino), 3 album al #1 delle classifiche di cui uno giunto nella Top 10 Spotify Global Debut Chart, la nuova popstar arriva dalla Svezia e si chiama BENJAMIN INGROSSO.

Attore, modello, songwriter, influencer e conduttore TV, ma soprattutto carismatico performer dallo stile musicale eclettico tanto da essere spesso paragonato ad icone come Bruno Mars e George Michael.

Dopo essere stato eletto "Artista dell'Anno" ai Grammy Awards Svedesi ed aver ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, BENJAMIN INGROSSO pubblica un nuovo trascinante singolo.

“KITE”, questo il titolo è un concentrato di good vibes, un pezzo pop energico e decisamente radiofonico.

Ingrosso, in seguito al successo del tour estivo che ha visto partecipare oltre 100.000 fan, è atteso in Italia per il Better Days Tour 2024,che farà tappa a Milano il 17 Aprile.













