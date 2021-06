AMBIENTE Il Lago di Molveno premiato da Legambiente Nella classifica 2021 sbaraglia gli altri 7 laghi nominati

Il Lago di Molveno premiato da Legambiente.

Uno specchio d'acqua turchese circondato dalle magnifiche Dolomiti del Brenta, siamo in Trentino, nel piccolo paese di Molveno, ed è il lago premiato da Legambiente e Touring Club Italia per questo 2021. Una regione che davvero regala tantissimo al turista: monti, castelli, boschi, località rinomate e... laghi.

Quello di Molveno, 1000 abitanti circa, è un gioiello in cui potersi rilassare. 12 ettari di spiagge, prati verdi perfettamente curati e all’inglese. Tra una gita in barca o in pedalò, o meglio ancora in canoa. Ancora via in mountain bike nei sentieri, perchè le attività non mancano. Anche solo camminare lungo le rive del lago si trasforma in una magnifica esperienza: ti sembra di essere ai Caraibi per il magnifico colore dell'acqua del lago, ma con la sensazione di essere abbracciati dalle Dolomiti.

[Banner_Google_ADS]



Ma come viene assegnato il riconoscimento delle 5 vele? Ogni anno Legambiente e Touring Club valutano le zone turistiche su diversi parametri, in due grandi categorie: qualità ambientale e qualità dei servizi ricettivi. Il riconoscimento assegnato ogni anno ai comprensori balneari, marini e lacustri, più belli e sostenibili d’Italia.

La Toscana ha la spiaggia più bella (la Maremma Grossetana), la Sardegna ha però il mare più bello, non vengono dimenticati il Cilento, Pantelleria e Salina, nonchè il Parco delle Cinque Terre. Posti magnifici da visitare, al mare o in montagna.

I più letti della settimana: