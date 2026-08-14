Il Lagom ci salverà?

Si dice che i popoli nordici siano tra i più felici al mondo. Forse anche alle tecniche insegnate come il Lagom, che permette di centrarsi e di capire quando per noi è “abbastanza”.

Il punto infatti non è fare di più, ma fare meglio. Non sono regole da seguire, ma un modo per affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero.

Il Lagom si applica sia nella sfera personale che in quella lavorativa. Vuol dire appunto dare priorità all’essenziale ed evitare il sovraccarico che può portare al burnout.

Questo modi di approcciarsi alla vita dipende forse dal fatto che i popoli del nord, come gli svedesi, d’inverno trascorrono molto tempo al chiuso e non sempre è facile affrontare le condizioni ambientali.

Lagom significa infatti non esagerare, non vantarsi. Ci sono alcuni principi su cui si basa il Lagom. Eccoveli:

1) Dare priorità a ciò che conta davvero. Fare di più non significa infatti fare meglio. Meglio suddividere i problemi in passi misurati, ma concreti e gestibili.

2) Concedersi un momento di pausa durante la giornata. In Svezia c’è la tradizionale pausa caffè svedese perché il riposo è importante perché fa parte dell’equilibrio.

3) Mantenere il contatto con la natura. E’ importante trascorrere del tempo all’aria aperta. Camminare, fare escursioni vuol dire trovare la via di mezzo tra impegni quotidiani e benessere personale.

4) Seguire un’alimentazione semplice, locale e senza sprechi. Si dovrebbero scegliere alimenti semplici, locali e di stagione. privilegiando ciò che è nutriente, pratico e sostenibile. Un alimento che non può mancare ad esempio è il kefir.

5) Coltivare la gratitudine. Riconoscere che quanto abbiamo ci basta. Essere grati per ciò che abbiamo senza sottolineare la mancanza. In modo da vivere bene e invecchiare in salute.

Praticare la gratitudine, annotando ogni sera tre cose per cui sentirsi riconoscenti, è un modo per alleggerire il carico e smettere di rincorrere quel di più che ci manca solo in apparenza.

Il Lagom aiuta anche a combattere il FOMO (Fear of Missing Out), la paura di perdersi qualcosa, una paura che è cresciuta con l’uso dei social, ma che non fa bene al nostro equilibrio mentale perché alimenta ansia, insoddisfazione e bisogno di essere sempre connessi. Il Lagom infatti ci permette di scegliere dove e con chi vogliamo essere senza sentire la paura o il disagio di sentirci esclusi e senza vivere il confronto con gli altri.







