NEW PLAY "Il Linguaggio del Corpo" è il nuovo singolo di Paola & Chiara con BigMama Una nuova collaborazione fra le artiste del momento

"Il Linguaggio del Corpo" è il nuovo singolo di Paola & Chiara con BigMama.

Paola&Chiara, le iconiche hit makers italiane, tornano con un nuovo singolo che promette di far ballare, ma non solo... Il linguaggio del corpo, con la collaborazione della rapper BigMama è un vero e proprio inno alla femminilità, nelle sue molteplici sfumature.



Le voci delle sorelle Iezzi si fondono con le barre incisive di BigMama, che porta con sé un messaggio di forza e autoaccettazione. Il testo riflette il desiderio di rivendicare il diritto di esprimere la propria identità, senza conformarsi agli standard della società. BigMama, nota per il suo impegno sociale e le battaglie per i diritti della comunità LGBTQIA+, ha spiegato come questo brano nasca da una stima reciproca fra donne e artiste. "Spesso le critiche arrivano da persone più insicure di noi" è uno dei concetti che la rapper tiene a sottolineare nel pezzo.



