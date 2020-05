Il "Lockdown" di sua Maestà

Voci di palazzo molto vicine a Sua Maestà assicurano che il pensiero di mollare a favore di Carlo, ovvero di fare un passo indietro non la sfiora nemmeno. Al contrario sta programmando il suo rientro cercando di tenersi in forma al massimo. Lo sta programmando dal suo lockdown cercando di trarre dalla quarantena nella quale si trova costretta il meglio possibile, andando a cavallo. Avete letto bene, in barba alle sue 94 primavere Sua Maestà ogni giorno si concede la passeggiata a cavallo, dando la sensazione che davvero per lei il momento di andare "in pensione" è ancora lontano, cavalca ogni giorno e passa più tempo con il marito di quanto non possa fare normalmente. Riescono a cenare insieme e credo che la Regina faccia parte di quella generazione che si agghinda tutta, anche prima di un pasto domestico. Sta prendendo il meglio da questo periodo», ha concluso la fonte, dicendo che Sua Maestà è decisa (anche) a ricompattare la famiglia reale.









«Lei assolutamente non può disobbedire alle disposizioni governative, tantomeno essere vista, mentre lo fa, ma credo sia giusto dire che non vede l’ora di poter tornare alla normalità. È un crinale delicato, questo, ma nel futuro prossimo, la vedremo tornare a concedere udienze private e ad occuparsi di quelle ricorrenze pubbliche delle quali si è sempre occupata.Del resto continua a ricevere da parte del governo le sue Scatole Rosse e ad avere un appuntamento settimanale con il primo ministro.

















