CURIOSITÀ Il lusso del gelato 70 euro di prezioso gelato per un'esperienza unica

Il lusso del gelato.

Un cono gelato, non una semplice pallina o un gusto qualunque, un oggetto di lusso si chiama lo “Scettro del Re” ed ha un costo di 70 euro. Una follia? No, pura arte gastronomica firmata Mokambo, una piccola gelateria di Ruvo di Puglia ha riscritto il significato di gelato.

Non si tratta di semplice cono da passeggio, lo scettro del re è un’esperienza che richiede dedizione estrema. Lo zafferano scelto, quello iraniano di Mashhad è tra i migliori al mondo, infuso lentamente, senza fretta.

Solo la parte più nobile del pistillo è utilizzata, perché qui la qualità non è un’opzione, è un imperativo. Il latte? Arriva da mucche che vivono libere nel cuore della Murgia, e ogni ingrediente è selezionato con una cura maniacale.

La costruzione del cono è quasi una cerimonia: panna montata artigianale, pistacchi di Bronte DOP, e infine un velo di oro alimentare, perché anche la vista deve sentirsi privilegiata.

Non è solo un gelato, è un manifesto di lusso discreto e tangibile. Dietro tutto questo, una storia familiare che attraversa un secolo di tradizione, abnegazione e talento. Mokambo è custode di un’eredità, la testimonianza che anche in un mondo sempre più veloce e industriale, il bello e il buono possono ancora nascere dalle mani di chi sa cosa vuol dire artigianato vero.

Per chi vuole fermarsi, prendersi un momento per sé, scoprire che il gelato può diventare poesia, non solo zucchero e freddo. Per chi sa che il valore non sta nel prezzo ma nell’esperienza. Lo “Scettro del Re” non è per tutti ed è questo che lo rende davvero speciale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: