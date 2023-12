CURIOSITÀ Il mare d'inverno Lonely Planet ha pubblicato la classifica delle spiagge più belle della stagione invernale

Il mare d'inverno.

Lonely Planet la Bibbia dei viaggi australiana ha recentemente pubblicato la classifica delle spiagge più spettacolari del mondo da visitare durante i mesi invernali.

Queste destinazioni, che spaziano dall’Irlanda alla Corea del Sud, promettono esperienze uniche anche nei periodi più freddi dell’anno.

Al primo posto troviamo Charmouth Beach, nel Regno Unito. Situata sulla Jurassic Coast nel Dorset, è un paradiso per gli amanti dei dinosauri e i cercatori di fossili. Durante l’inverno, infatti, il vento e le onde mettono in mostra reperti preistorici sulla sabbia.

Seconda posizione per Reynisfjara Beach, in Islanda. Anche in questo caso è una particolarità a renderla famosa. La leggenda narra infatti che i troll trasformarono una nave in faraglioni, conferendo a questa spiaggia un’atmosfera mistica.

Medaglia di bronzo per Plage de la Conche des Baleines. Lunga e incantevole, è una spiaggia dell’Île de Ré sulla costa atlantica francese. È delimitata da saline e una parte della foresta demaniale di Lizay e regala un’esperienza selvaggia grazie alle sue dune.

