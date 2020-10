Il mare restituisce una tomba etrusca

Il mare nasconde, costudusce ma non ruba tanto è che a volte restituisce pure. Siamo a Populonia, ridente cittadina nel comune di Piombino in provincia di Livorno, con un passato storico di rilievo essendo infatti stata una delle più grandi ed importanti città etrusche e romane, una mareggiata ha infatti riaffiorare una tomba risalente proprio a quel periodo. Dalle onde è riemerso uno scheletro, anche se non tutto solo una parte, con tutto il suo corredo funerario di un discreto valore. Il gruppo di archeologi chiamati sul posto si sono trovati davanti ad una scena surreale, in mezzo alla risacca c'era di tutto da ossa umane a vasetti in ceramica che apparivano in perfetto stato di conservazione.









Quello che ha attirato l'attenzione degli esperti è un epigrafe incisa sul fondo di una piccola vaschetta che conteneva vernice nera che recava presumibilmente il nome del proprietario della tomba...lo scheletro appunto! La scritta incisa recitava: MI P(E)TRUS, "io sono di Petru". Vissuto pare nelle zone di Chiusi, Cortona e Orvieto e risalente alla seconda metè del IV secolo A.C. Ora gli esperti si sono messi sulle tracce di Petru con l'obbiettivo di scoprire tutto di lui, chi era cosa faceva insooma la sua storia.... partono ovviamente dai 15 pezzi, tutto quello che hanno di lui, o meglio quello che il mare toscano ha restituito.