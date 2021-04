Il marito rientra prima dal lavoro...l'amante si butta dal balcone

Sembra l'inizio di una classica tra le barzellette, o la sceneggiatura tra le più sfruttate nel filone "commedia sexy". Ma i fatti che andremo a narrarvi sono realmente accaduti .Lui è l'amante di lei che approfittando dell'assenza del marito che si trova al lavoro, trasforma casa in una "garçonnière". Tutto è reso perfetto dal fatto che è anche la sera di San Valentino. A questo punto la trama prevede l'anticipato rientro dal lavoro dell'ignaro consorte che rompe le uova nel paniere, e non solo, interrompendo i piccioncini sul più bello. Ad avere famiglia non era solo la donna, a quanto pare anche l'aitante "terzo incomodo" a casa teneva moglie e figli.

















Immaginare l'espressione e senso di panico provato dalla coppia al rumore della porta di casa che si apre, certo non deve essere difficile, ma al danno si aggiunge la beffa perché il marito era accompagnato da il fratello e il padre della moglie. Nella migliore delle commedie sexy ora la protagonista dice al suo amante di chiudersi nell'immancabile grande armadio della stanza, per poi dare vita ad una infinita serie di gag. Ma qua non siamo, come detto, su un set cinematografico è la realtà! L'amante per fare più in fretta decide di uscire dalla porta finestra del balcone, al secondo piano. Sotto un giardino con prato verde e sterpaglie dove lanciarsi e restare rannicchiato fino al momento di potersi dileguare. Detto fatto, piccola spinta e....tonfo sordo che non passa inosservato. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite, solo lievi traumi alla spalla e alle gambe, comunque si è reso necessario il trasporto all'ospedale del paese. Li i medici hanno riscontrato solo una serie di contusioni e traumi. Ma il racconto di quanto accaduto è finito sul web e sui social dove sono rimbalzate foto ed identità dei protagonisti.