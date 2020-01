CURIOSITÀ Il mattino ha la colazione in bocca... condividi Poco considerata, da molti spesso saltata ma è il momento più importante della giornata

La prima colazione dovrebbe essre da tutti considerata il pasto più importante di tutto il giorno, quello che che ti dà la carica giusta per affrontare la parte della giornata dove servono energie in quantità. Ora il "rito" della prima colazione viene sdoganato sui social da parte dei più giovani che lo condividono persino sul profilo web o social che dir si voglia... C'è una ricerca dell'Osservatorio Doxa/Unionfood che mette in primo piano il "rito del mattino", la colazione appunto, alla quale vanno dedicati in media circa 13 minuti ogni giorno, facendo risaltare l'importanza che gli intervistati hanno verso questo primo pasto della giornata. Tanto che alcuni arrivano a condividerla sui social. Quindi non solo buona, ma anche bella da poterla far vedere ad altri, con tutti quello che ne segue.

Il 50% dei giovani prepara la tavola per la prima colazione scegliendo con cura tovagliette tazze e posate varie, attorniate dalle golosità più attraenti da mangiare, per poi poterle condividere sul social di appartenenza. L'attenzione verso la bella tavola trova il consenso anche degli alimentaristi che sostengono: giocare con composizioni, colori e prodotti a colazione è un ulteriore stimolo per non saltare il primo pasto della giornata e invogliarci a variare il menù, scegliendo ogni giorno prodotti diversi. Come è fondamentale ricordare che il giusto mix, affinché il primo pasto della giornata sia equilibrato, occorrono latte, carboidrati e una porzione di frutta. Da qui si deduce che la tavola ideale della prima colazione deve presentarsi con Pane e fette biscottate, poi con o senza marmellata cambia poco, non devono mancare i biscotti o le brioches il tutto annaffiato da latte, caffè o yogurt.





Quelli bravi arrichscono il tutto con frutta secca di stagione, un tocco di oltre manica con il the o la vitaminica spremuta d'arancia completano il quadro della tavola ideale. La prima colazione così detta all'italiana piace al 88% dei nativi del belpaese, ma si difende molto bene anche sui social. Su Instagram per esempio registra circa un milione di interazioni. Per chiudere vediamo quando è il momento più adatto per scattare la foto della prima colazione e l'ambient che deve fare da cornice. E dove se non a casa e nel fine settimana, quando la tavola può essere preparata con calma, realizzando con i cibi le combinazioni di più fotogeniche e allettanti.

Buona colazione a tutti

