Il "Mediterraneo" visto da Ermal Meta Periodo florido per il cantautore: un nuovo singolo, un tour in partenza, una bambina in arrivo e tanta "Buona Fortuna"

Il "Mediterraneo" visto da Ermal Meta.

Accompagna l'uscita del suo ultimo ed è il nuovo singolo di Ermal Meta. “Mediterraneo”, questo il titolo del pezzo è “un luogo, un viaggio circolare in cui si incontrano anime e storie. Per ogni sguardo c’è una differente visione di quello che il Mediterraneo rappresenta”, queste le parole di Meta nel raccontarlo.

Crocevia di storie, culture, popoli e religioni diverse con radici comuni rappresentate in questo brano dal connubio di strumenti provenienti da diverse zone geografiche, Mediterraneo non è dunque solo un brano, ma un simbolo.

Esattamente come simbolico è il titolo del suddetto album, “Buona Fortuna” (Fortuna, infatti è anche il nome scelto per la figlia che il cantante ha annunciato di aspettare dalla compagna) attorno al quale l'artista costruirà il suo prossimo tour, che, in partenza il 13 Luglio da Verona, proseguirà fino a Settembre facendo tappa nelle principali città d'Italia.









