Il meme più condiviso: Mancini al posto di Damiano dei Maneskin

E' la prima volta che accade che il paese vincitore di Eurovision Song Contest, si aggiudicasse anche il titolo di Campioni d'Europa nel calcio. Così ieri in rete per festeggiare la vittoria dell'Italia, è stato creato un fotomontaggio in cui il volto di Roberto Mancini ha preso il posto di quello di Damiano dei Maneskin.

Una foto ormai diventata iconica, quella di Damiano che sorride dietro il tavolo della sala stampa dell'Ahoy Arena di Rotterdam alzando la gamba con la bottiglia di spumante dopo il trionfo con "Zitti e buoni".

Al suo posto in queste ore c'è il ct italiano che ha portato gli Azzurri alla vittoria degli Europei 2020 a Wembley, contro l'Inghilterra. Il meme è diventato quello più condiviso sui social: tutti "fuori di testa"!