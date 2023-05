CURIOSITÀ Il mercatino del libro che fu Resistere è la parola chiave dei romagnoli travolti dal fango, la storia della Libreria Alfabeta di Lugo di Romagna

Il mercatino del libro che fu.

Sono uno dei simboli della Romagna che resiste e lotta contro la violenza dell'alluvione di quell'acqua e fango che ha portato via con se sogni ma anche sacrifici di anni.

Uno di questi luoghi è la libreria Alfabeta di Lugo di Romagna aperta dal 1979. Da quando l’ondata di acqua e fango l’ha raggiunta e devastata, i proprietari Massimo Berdondini e Marinella Fabbri non fanno altro che cercare un modo di salvare ciò è stato anche solo risparmiato in minima parte.

La situazione è disastrosa, ma loro hanno avuto un’idea per non arrendersi ovvero creare un mercatino dei libri infangati, fradici, appiccicati, forse poco leggibili, ma ancora “vivi”. Ridotti male, ma ancora maneggiabili. Seppur sia difficile dare un valore alla cultura, questi si possono acquistare ad un prezzo simbolico perché diventino, appunto, dei simboli anche sugli scaffali e nelle librerie delle case.

Quella del “mercatino del libro che fu”, come è stata ribattezzata l'iniziativa, ne segue un’altra, un Gofundme per dar vita ad una raccolta fondi per “rinascere”.

A poco a poco le donazioni arrivano per sostenere una delle realtà diventata suo malgrado emblema di quanto accaduto in queste zone. Chi invece può recarsi di persona, prende in mano i libri, li sfoglia, quasi li accarezza, li pulisce e li acquista, dando loro nuova linfa e speranza.

Tutto questo sta spingendo Massimo e Marinella a non chiudere, quando mollare sembrava l'unica soluzione possibile.



