Il mese perfetto.

Febbraio 2026 è diventato improvvisamente protagonista sui social per una ragione insolita ma immediatamente riconoscibile: la sua struttura perfettamente ordinata.

In un anno non bisestile, il mese più corto del calendario presenta 28 giorni che si distribuiscono in modo impeccabile, dando vita a un layout rettangolare che ha attirato l’attenzione di utenti, appassionati di numeri e amanti della simmetria.

Il mese si è aperto con domenica 1° febbraio e si chiuderà con sabato 28, senza giorni “fuori posto” né settimane spezzate. Il risultato è una griglia visiva composta da quattro settimane complete, con quattro occorrenze per ciascun giorno.

Una rarità che molti hanno ribattezzato “Perfect February”. Dal punto di vista matematico e del calendario, un mese perfetto è quello in cui il numero dei giorni è divisibile per sette e il primo giorno del mese coincide con l’inizio della settimana.

Nel calendario gregoriano, questa condizione può verificarsi solo a febbraio, e solo negli anni comuni, quando il mese conta esattamente 28 giorni.

Nonostante l’entusiasmo online, gli esperti invitano a ridimensionare l’eccezionalità dell’evento. Febbraio con 28 giorni esiste ogni anno non bisestile e ogni anno presenta comunque quattro occorrenze per ciascun giorno della settimana.

La differenza, in questo caso, è puramente visiva.

