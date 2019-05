Il "moroso" ideale è basso, rivincita dei "tappi"

Conosciamo tutti il detto popolare: "altezza, mezza bellezza" ma... pare non sia proprio così. Uno studio americano su 3000 uomini con altezze tra il metro e quaranta centimetri ed i due metri e dieci, ha avuto come risultato che gli uomini "bassini" sono i fidanzati migliori (e di conseguenza anche i mariti preferibili).

Vediamo i vantaggi per le aspiranti fidanzate nelle scegliere un compagno che non sia una "pertica": sono più fedeli, hanno una situazione lavorativa ed economica più stabile, , divorziano di meno e collaborano in casa. E' scientificamente provato che se superano i 173 cm sono dei bravissimi aiutanti nelle faccende domestiche. Niente male! Parallelamente un altro studio ha dimostrato se lui aiuta lei in casa è anche più felice e questo porta serenità alla coppia.

Quindi possiamo modificare il proverbio: " Mezza altezza, uguale bellezza"





Come Peter Dinklage, il Tyrion Lannister del Trono di Spade, sposato con la regista teatrale Erica Schmidt. Affetto da acondroplasia (è alto 135 cm), ha al suo attivo film come X-Men, Le Cronache di Narnia, Avengers: Infinity War fino a Games of Thrones, che gli ha regalato la fama mondiale.