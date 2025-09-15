TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:53 Incidente sulla SS16: motociclista si scontra con scooter e auto 13:33 Sindacati contro il Governo per la riforma IGR, ripartono le assemblee zonali fino a venerdì 13:02 Misano: stappa la bottiglia di champagne per festeggiare il record dei 174 mila 12:40 Vittorie casalinghe per Vis Pesaro e Ternana 09:44 Addio all'architetto Massimo Bilancioni, i funerali oggi a Rimini 08:33 Il messaggio della Reggenza: "La scuola è per sempre" 08:03 Miss Italia, stasera la finale in diretta su San Marino RTV 07:38 Nuovo anno scolastico, Lonfernini: “Solo investendo in istruzione costruiremo il futuro del Paese”
  1. Home
  2. News radio
  3. News

il movimento senza zaino

Crescono sempre di più gli istituti che stanno aderendo all'iniziativa per la tutela della salute degli alunni

di Roberto Bagazzoli
15 set 2025
Foto di Thirdman per Pexel
Foto di Thirdman per Pexel

Un modello educativo sta prendendo sempre più piede nelle scuole italiane. Si tratta del Movimento Senza Zaino. L'obiettivo principale è promuovere la collaborazione, l'autonomia e il benessere degli studenti.

Niente più zaini e astucci personali e aule con i banchi. Al loro posto tavoli per 5-6 alunni e materiale didattico condiviso. Tutto questo per creare un ambiente più accogliente e funzionale.

La prima sperimentazione è partita nel lontano 2002 a Lucca, grazie all'intuizione del dirigente Scolastico Marco Orsi. Per lui la scuola andava intesa come comunità. Da lì, piano piano anche altre scuole hanno abbracciato il suo progetto e ad oggi, sono 300 gli istituti che si basano su questo modello.

In particolare, il Movimento Senza Zaino è presente nelle scuole primarie ma anche in quelle secondarie si sta sviluppando. Per avere tutte le informazioni segnaliamo due siti ufficiali: quello del Ministero dell’Istruzione e quello della Rete Nazionale delle Scuole Senza Zaino. Più partecipazione ed empatia affettiva sono i vantaggi riscontrati negli alunni.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: News