Un modello educativo sta prendendo sempre più piede nelle scuole italiane. Si tratta del Movimento Senza Zaino. L'obiettivo principale è promuovere la collaborazione, l'autonomia e il benessere degli studenti.

Niente più zaini e astucci personali e aule con i banchi. Al loro posto tavoli per 5-6 alunni e materiale didattico condiviso. Tutto questo per creare un ambiente più accogliente e funzionale.

La prima sperimentazione è partita nel lontano 2002 a Lucca, grazie all'intuizione del dirigente Scolastico Marco Orsi. Per lui la scuola andava intesa come comunità. Da lì, piano piano anche altre scuole hanno abbracciato il suo progetto e ad oggi, sono 300 gli istituti che si basano su questo modello.

In particolare, il Movimento Senza Zaino è presente nelle scuole primarie ma anche in quelle secondarie si sta sviluppando. Per avere tutte le informazioni segnaliamo due siti ufficiali: quello del Ministero dell’Istruzione e quello della Rete Nazionale delle Scuole Senza Zaino. Più partecipazione ed empatia affettiva sono i vantaggi riscontrati negli alunni.







